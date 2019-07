E’ arrivata Radio Nerazzurra, la webradio interista al 100%

di Lorenzo Zacchetti

Dopo Radio Bianconera, presentata lo scorso aprile, e Radio Rossonera, arriva anche Radio Nerazzurra. Il progetto è stato presentato oggi negli studi di viale Sarca, dove la digital radio nasce dalla partnership tra Triboo – Digital Transformation Factory quotata sul mercato MTA e titolare di 50 testate – e la redazione di fcinternews.it, testata giornalistica già solidamente affermata tra i tifosi della Beneamata.

A dirigere Radio Nerazzurra è Lapo De Carlo, già direttore di Radio Milan Inter e apprezzato opinionista televisivo dalla comprovata interista. “Ma con la società vogliamo avere un rapporto franco”, ha spiegato De Carlo. “Faremo critiche quando saranno necessarie, ma sempre nel rispetto dei ruoli reciproci e del lavoro altrui. Quando i tifosi mi incontrano per la strada o al supermercato mi dicono sempre la stessa cosa: ‘Mi raccomando, difenda l’Inter’. C’è un forte senso identitario nel giornalismo sportivo, ma anche le visioni critiche devono avere spazio, se espresse con correttezza ed educazione”.Della squadra fa parte anche Fabrizio Biasin, altro opinionista molto noto al pubblico interista.

Radio Nerazzurra ha già dato il via alle trasmissioni, in diretta e coi podcast, sul sito radionerazzurra.it, attraverso i social network e sulle piattaforme Spotify, Apple Podcasts e Spreaker. Gli obiettivi dichiarati dall’editore Giangiacomo Como sono decisamente ambiziosi: “Partiremo con la prossima stagione puntando ai 10.000 ascoltatori, per poi arrivare a 500.000 al giro di boa e a un milione a fine campionato”. Il progetto prevede anche iniziative faccia a faccia con i tifosi: in occasione delle partite dell’Inter, sarà lanciata “L’Apo Car”, un veicolo brandizzato per vivere le emozioni del calcio in maniera itinerante, nerazzurri tra i nerazzurri.