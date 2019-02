E’ Coffee mania a Milano, Four Seasons personalizza la Coffee experience

Il Four Seasons Hotel Milano presenta il nuovo coffee trolley

In un momento in cui il caffè diventa sempre più un'esperienza di gusto per intenditori, Four Seasons Hotel Milano propone un vero e proprio percorso sensoriale e un nuovo modo di sorbire la bevanda più amata dagli italiani.

Oltre allo storico marchio italiano Caffè Vergnano, Four Seasons Hotel Milano metterà a disposizione dei propri ospiti un Coffee Trolley, realizzato in esclusiva da artigiani italiani, per racchiudere tutta l’essenza della cultura del caffè. L'idea è quella di regalare al cliente un momento di gusto e di piacere fatto su misura.

Il Coffee Trolley diventa così la conclusione ideale di una colazione di lavoro o tra amici, oppure semplicemente un motivo in più per ritrovarsi nel Foyer.

"A Four Seasons Hotel Milano siamo attenti ai commenti dei nostri ospiti. Creare un caffè fatto su misura per il palato dei nostri clienti, attraverso un processo di lavorazione manuale fatto direttamente di fronte a loro, era diventata ormai un’esigenza. Grazie alla collaborazione e alla professionalità di Caffè Vergnano, al Foyer Bar e al ristorante La Veranda, abbiamo reso possibile questa esperienza unica nel suo genere, che trasforma il caffè cosi detto “americano” e crea una nuova occasione di ritrovo” spiega Mauro Governato, General Manager di Four Seasons Hotel Milano.