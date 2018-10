E’ giunta alla XXX edizione la Mostra Internazionale del Pizzo di Novedrate

La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Novedrate in stretta collaborazione con l’Associazione novedratese per la promozione del Pizzo. Quest’ultima nata negli anni novanta, con il presidente Ernestina Marelli, con lo scopo di promuovere, salvaguardare e far conoscere nel mondo questa tipica lavorazione artigianale della lavorazione del Pizzo. L’inaugurazione si terrà domani sera, con inizio alle 18:30, presso i locali dell'Università e-Campus di Novedrate.

Nel salone dove sarà allestita la Mostra quest’anno troveranno ospitalità, oltre alle merlettaie locali, dodici delegazioni estere provenienti da ogni parte del mondo: Stautport on Severn (Gran Bretagna), Brugge (Belgio), Camarinas e Mos (Spagna), Peniche e Serra del Rey (Portogallo), Praga (Repubblica Ceka), Bobowa (Polonia), Lepoglava (Croazia), Indrija (Slovenia), e Goa. L’intera manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Novedrate e dal Consiglio Regionale della Lombardia. La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione, oltre che del primo cittadino Serafino Grassi, del Presidente del Consiglio Regione Lombardia Alessandro Fermi e del Sottosegretario al Ministero degli Interni Nicola Molteni e naturalmente l'intera Comunità.

Il programma è stato suddiviso in tre giorni, cominciando da venerdì con la cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro, per poi passare alla giornata di sabato alle ore 11:00 con l’intitolazione della Sala Pizzo. Lunedì invece, nella giornata conclusiva ci sarà, alle ore 10:30, una conferenza dal tema :"Il riconoscimento del merletto quale Patrimonio immateriale dell'Umanità UNESCO". Esperienze a confronto. Quali prospettive. Successivamente in serata, alle ore 20:30, si terrà la cerimonia di chiusura con la consegna di alcuni doni di rappresentanza alle delegazioni partecipanti a ricordo della manifestazione internazionale. La Mostra resterà aperta, con ingresso libero, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 21:00.

Stefano Menga