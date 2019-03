E' morta Vita, il cane simbolo della lotta contro Green Hill

“È morta Vita, il simbolo della speranza e della vittoria contro Green Hill, azienda che allevava cani beagle destinati alla vivisezione a Montichiari, provincia di Brescia. La foto del cucciolo, che passa attraverso il filo spinato da dentro a fuori l’allevamento, rappresenta la più bella pagina di libertà per i nostri amici animali. Era il 28 aprile del 2012, in quel blitz, sono 69 i cani che hanno trovato uno nuova vita. Da quel giorno 2.700 beagle ricevono per la prima volta l’amore dell’uomo al posto dell’odio. Quell’immagine ha cambiato il mondo e vivrà per sempre nei libri di storia dell’animalismo italiano. Esprimiamo vicinanza a Elena Mancini, la sua mamma umana, che l’ha salvata, amata e coccolata per sette anni. Per tutti gli animalisti quell’icona è la rivincita della vita contro la cattiveria e l’ignoranza scientifica fondata sullo strazio delle torture cui erano destinati quegli animali a quattro zampe. Grazie a questa battaglia di liberazione gli animali detenuti in questo tipo di allevamento non vengono più considerati semplici prodotti inanimati, ma essere senzienti che devono essere trattati secondo le loro caratteristiche etologiche", così in una nota Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista.