EA7 Emporio Armani Sportour: a Bormio la tappa di apertura

Partirà da Bormio l’EA7 Emporio Armani Sportour. Il via ufficiale avverrà venerdì 18 gennaio dalle ore 15.30, quando sarà inaugurato lo Sportour Village, presso il Park Funivia Bormio Ski. Elisa Di Francisca, doppio oro olimpico nel fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, e argento in quello individuale a Rio 2016, sarà ospite d’eccezione di questa prima tappa. La campionessa di Jesi contribuirà a regalare una brillante partenza all’evento sportivo itinerante, organizzato da RCS Sports & Events in alcune delle più belle località italiane di montagna, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105.

Le attività di promozione e intrattenimento saranno curate da Radio 105, che sarà presente sia nel Villaggio che presso la postazione in quota, situata a Bormio 2000, con un punto musicale allestito all’arrivo degli impianti e un team dedicato alla distribuzione di gadget. Saranno Bryan Ronzani e Valeria Oliveri a scandire le numerose attività della giornata con animazione e gadget, mentre nel pomeriggio è previsto un dj set après-ski che scalderà l’atmosfera del Villaggio.

Tra le attività in calendario in questo primo appuntamento: il we glow, la discesa collettiva in notturna sulle piste da sci con lo Snow Party dalle 19:30; lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della tecnica sciistica - esecuzione e stile - con la valutazione della performance sugli sci. E ancora: lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la possibilità di provare le fat bike; il giro di pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte ispirate alle tappe del prossimo Giro d’Italia che accompagnerà con il suo Trofeo Senza Fine tutto il tour. Durante la tappa, i visitatori avranno anche l’opportunità di salire a bordo del Vibram Sole Factor Mobile Lab, autentico laboratorio su ruote per scoprire le prestazioni della rivoluzionaria tecnologia Vibram Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature. Attraverso il sito ufficiale www.ea7sportour.it sarà possibile prenotare in anticipo ogni attività e ugualmente iscriversi. Sempre sul sito saranno pubblicate tutte le informazioni e il programma inerente tutte le tappe del tour.

IL CALENDARIO DELLE TAPPE

Dopo Bormio, il tour proseguirà con Corvara (25 - 27 gennaio), Ponte di Legno (8 - 10 febbraio), Rasun Anterselva in provincia di Bolzano, che comprende anche la località di Valdaora (15 - 17 febbraio), Sestriere (22-24 febbraio), e si concluderà con la finale a Courmayeur (1-3 marzo).