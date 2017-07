Eataly lascia i locali all'interno dell'edificio Brian&Barry di via Durini, nel cuore di Milano: al posto della catena fondata da Oscar Farinetti arriva Virgin palestre. Come riporta Pambianconews.com, nessun commento da Eataly sulle ragioni della scelta, dopo che lo spazio "Il Mercato" era stato preso in gestione al piano sotteraneo nel marzo 2015. Eataly prosegue la sua collaborazione invece con il building di San Babila.