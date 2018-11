ebook, il giallista milanese Carcano è il più scaricato su Amazon

Fabrizio Carcano in testa alla classifica generale degli ebook più acquistati sul portale Amazon: il giallista milanese 45enne ha conquistato anche i lettori digitali degli ebook formato kindle con il suo Mala Tempora, uscito in versione cartacea nel 2014 (romanzo che racconta la storia del Mostro della Bagnera, il serial killer milanese ottocentesco), che risulta l’ebook più venduto in assoluto nelle graduatorie diffuse questa mattina.

Già noto come il "Dan Brown di Milano", Carcano commenta: “Un primato temporaneo, perché queste classifiche sono in continuo movimento, bastano un centinaio di copie vendute per scalare posizioni, magari tra qualche ora sarò ventesimo, ma intanto mi godo questa soddisfazione inattesa”. Un altro suo ebook, La Tela dell’Eretico, la scorsa settimana aveva raggiunto posizioni di vertice su Amazon risultando il 27esimo più venduto nella prima settimana di novembre. “A Milano ho sempre avuto un buon seguito di lettori, adesso con gli ebook ho la possibilità di far scoprire i miei libri ad un pubblico che va da Bolzano a Trapani”, racconta l'autore, che nei suoi noir infila sempre misteri e segreti dell’arte e dell’esoterismo milanese, con riferimenti a Leonardo Da Vinci e alle sue opere.

Nel 2017 Carcano era risultato lo scrittore più scaricato a Milano, con il suo ebook Gli Angeli di Lucifero, con 17mila download in 80 giorni, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Milano, intitolata Milano da Leggere, che permetteva ai cittadini milanesi di scaricare gratuitamente una serie di gialli in metropolitana da appositi pannelli collocati nelle stazioni. In questi giorni nelle librerie milanesi è arrivato Il Codice di Giuda, un noir dove si intrecciano religione ed esoterismo.