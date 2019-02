Ecco Après-livres: a Milano gli audiolibri si ascoltano al bistrot

Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, diventa anche Après-livres un luogo, l’unico a Milano, per l’ascolto degli audiolibri. Una poltrona, una bollicina o una tisana, un paio di cuffie e una voce. Come quella di Massimo Popolizio che magnificamente legge Pastorale americana di Philip Roth, Sergio Rubini che ci trascina nel Colorado di Kent Haruf, Alba Rorhwacher che ci inabissa nel Buio oltre la siepe.

Da mercoledì 6 febbraio si potranno ascoltare, in un angolo dell’accogliente Après-Coup, gli audiolibri della casa editrice Emons Edizioni, letti da grandi attori e artisti che con maestria coinvolgeranno il pubblico nell’ascolto di storie dai classici alla letteratura contemporanea. Nel bistrot milanese potrete trovare il lettore cd e svariati titoli da ascoltare senza fretta, in totale relax.

Il progetto Après-livres prevede durante l’anno, reading dal vivo dove saranno coinvolti gli attori che collaborano con la casa editrice, come nella serata inaugurale di mercoledì 6 febbraio con il mitico Gigio Alberti che leggerà alcuni estratti da La verità dell’alligatore di Massimo Carlotto.

L’Alligatore e la sua verità prendono vita grazie alla maestria attoriale di Gigio Alberti. Un giallo originale, con atmosfere da noir americano, che si fa audiolibro restituendo al lettore una storia dalle singolari conseguenze.

La voce profonda di Alberti veste la personalità di questo ex cantante di blues costretto a sette anni di ingiusta galera, che gli lasciano un bagaglio di conoscenze nella malavita e l’ossessione per la giustizia.

Più a suo agio nel mondo degli emarginati che tra poliziotti e magistrati, L’Alligatore diventa poi un investigatore che ha metodi d’indagine tutti suoi, come ricorrere all’aiuto di Beniamino Rossini, un malavitoso milanese con il quale ha stretto una bella amicizia. Un tossico è accusato di aver ucciso due donne, ma lui in realtà sospetta che gli omicidi siano in realtà maturati negli ambienti corrotti di una certa borghesia di provincia.

L’audiolibro La verità dell’alligatore, una coedizione Emons-Edizioni E/O (1 CD MP3, versione integrale, euro 15,90. Formato digitale euro 9,54) è disponibile in tutte le librerie italiane e nelle varie librerie on-line, oltre che sul sito della casa editrice www.emonsedizioni.it e sulla nuova App Emons Audiolibri.

Gigio Alberti calca le scene da quasi trent’anni, lavorando per il teatro, il cinema e la televisione. Ha recitato, tra gli altri, con Salvatores (Marrakesh Express, Mediterraneo e Nirvana), Comencini (Matrimoni), Bellocchio (L’ora di religione), Soldini (Cosa voglio di più) e Virzì (L’estate del mio primo bacio).

Massimo Carlotto (Padova, 1956) è scrittore pluripremiato, autore teatrale, sceneggiatore e curatore della collana Sabot/age per le Edizioni E/O. Ha esordito nel 1995 con Il fuggiasco, cui sono seguiti numerosi romanzi tra i quali ricordiamo Arrivederci amore, ciao, Il corriere colombiano, Cristiani di Allah, L’amore del bandito, Il Turista e Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane. Insieme a Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni ha scritto Sbirre, con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo Cocaina.

Ingresso libero fino a esaurimento posti