Ecco chi può girare con il diesel: tutte le deroghe al divieto antismog

Blocco diesel Euro 3: in arrivo deroghe per gli anziani

Il blocco dei diesel Euro 3 rimane. Dalle 7:30 alle 19:30, dal lunedì al venerdì. Ma non per tutti. Ad annunciare nuove deroghe è stato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Il Piano aria di quest’anno, inaugurato all’inizio di ottobre ed esteso per la prima volta ai diesel Euro 3, sta creando disagi pesanti. Piccoli drammi quotidiani. Riceviamo ogni giorno email di protesta, ha detto Cattaneo.E allora via alle deroghe con un pacchetto che dovrebbe essere pronto entro la fine di ottobre: “Intanto vorremmo agevolare gli over 70, dai quali arrivano le richieste più pressanti. A molti anziani l’auto serve per le piccole commissioni, per portare la moglie dal dottore o andarla a trovare in ospedale. Cose di questo genere. E certo non tutti sono nelle condizioni di comprare un’auto nuova che inquini meno”.

Secondo Cattaneo, le deroghe dovrebbero riguardare circa 20 mila veicoli responsabili per non più dello 0,5% delle emissioni di Pm10, e dovrebbero riguardare le fasce economiche più deboli modello Isee alla mano: “Per ora la soglia è stata preso solo come ipotesi di studio. Sotto i 14 mila euro Isee sarebbero esentati dal blocco 22 mila proprietari di auto. Anche in questo caso si tratta di un numero accettabile e non decisivo per la qualità della nostra aria”.

Altre deroghe dovrebbero arrivare, ha annunciato Cattaneo, per i veicoli delle società sportive, i mezzi speciali degli spettacoli viaggianti come circhi e giostre, gli Euro 3 diesel delle autoscuole, “ma la vera novità è quella che stiamo studiando per i veicoli a bassa percorrenza”.