Ecco come non farsi arrestare. La circolare: mettetevi incinte

Di questi tempi conviene essere incinta. Non solo per le gioie della maternità, ma anche se si è scelta la carriera criminale si hanno dei vantaggi non da poco. Infatti, se sei stata beccata a derubare i turisti in metropolitana e hai un certificato medico risalente fino a 15 giorni prima del tuo arresto, non finisci dietro le sbarre. Ugualmente se la donna che ha commesso un reato è “evidentemente incinta”.



Va male solamente a chi non rispetta questi requisiti temporali o "visivi". Insomma, come scrive Andrea Sparaciari su Business Insider, se non appari “palesemente incinta”, rischi di finire in cella. E una curiosità si aggiunge al paradosso: se sei “evidentemente incinta” e hai un’ordinanza di arresto emessa dal tribunale di Milano per un cumulo di pene, hai buone possibilità di non finire a San Vittore. Ma se la stessa ordinanza è stata invece emessa dal tribunale di sorveglianza di Bergamo, rischi molto probabilmente di andare in galera.



Purtroppo l'esistenza di molte norme e circolari fa in modo che non ci siano trattamenti uguali per tutti, ma che a decidere possa essere il poliziotto o il magistrato chiamato in quel momento a esprimersi sul destino giudiziario di un determinato soggetto.

Significativo è il caso di una ragazza rom bosniaca di 25 anni fermata il 21 luglio scorso in stazione centrale a Milano per un borseggio. Nonostante l'età la giovane ha a proprio carico un’ordinanza di arresto emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano per un cumulo di pene pari a 8 anni, 1 mese e 29 giorni. Insomma, un caso da scuola: la 25enne sarà sicuramente ospite delle carceri milanesi. Ma è qui che compare il colpo di scena. Non può essere arrestata perché aspetta un bambino, con tanto di certificato medico datato 17 maggio 2017 che ne dimostra lo stato interessante. Ed è proprio una circolare emessa il 15 dicembre 2016 dalla Procura della Repubblica di Milano che le garantisce questo "diritto".



Nella circolare, si legge, “allo scopo di agevolare l’Operato delle Forze dell’Ordine incaricate di dare esecuzione agli Ordini di carcerazione per titolo definitivi emessi ESCLUSIVAMENTE dalla Procura della Repubblica di Milano, gli stessi saranno sospesi in caso di: donna in stato di evidente gravidanza o con certificato medico attestante la gravidanza emesso nei 15 GIORNI ANTECEDENTI l’ordine di esecuzione; donna madre di prole fino all’anno di età, ove appaia documentata ed incontrovertibile l’attribuzione di maternità (la condannata dovrà essere in possesso del certificato di maternità); malati il cui stato appaia assolutamente incompatibile con la detenzione carceraria (soggetti paraplegici, intubati, totalmente inamovibili).

Se escludiamo i malati, che evidentemente se intubati o paraplegici lasciano poco alla discrezionalità, gli altri "casi" possono far sorgere delle pericolose interpretazioni soggettive. Come è l’“evidente maternità”, visto che non tutte le donne hanno subito un bel pancione visibile al poliziotto di turno. Lo stesso vale per il certificato medico emesso nei 15 giorni antecedenti all’arresto, che crea binari differenti per la stessa fattispecie giuridica. Prendiamo infatti due donne con lo stesso cumulo di pene da scontare. Queste compiono lo stesso reato e vengono arrestate il medesimo giorno. Una ha un certificato che rientra nei 15 giorni, quello dell’altra risale invece a 16 giorni prima. La prima sarà libera, la seconda no. Uguale trafila se una ha un ordine di arresto emesso da Milano, sarà libera, mentre se dell’altra si occupa la procura di Bergamo, andrà dentro.



Per fortuna però questa storia ha un lieto fine: nonostante il rimpallo tra polizia, magistrato e direttore del carcere sulla maternità o meno della giovane la borseggiatrice alla fine ha terminato la sua corsa a San Vittore. Anche se solamente perché si è scoperto che il certificato medico che aveva presentato non era stato ritenuto credibile. Altrimenti sarebbe stata rilasciata.