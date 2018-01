Regionali, ecco i "progressisti" arancioni. Pisapia fa campagna per Gori

di Fabio Massa



Pisapia farà la sua parte. Campo Progressista, come previsto, non ci sarà, a sostegno di Giorgio Gori. Ma ci saranno "i Progressisti", con tanto di simbolo arancione, colore simbolo della riscossa partita nel 2011 da Milano proprio con il leader Giuliano Pisapia. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Giorgio Gori potrà contare sull'appoggio dell'ex sindaco di Milano, che gli avrebbe riconfermato di fare campagna elettorale attiva in suo favore. In più, come detto, ci sarà la lista capeggiata da Chiara Cremonesi, che ha costituito in tempi non sospetti il gruppo in Regione Lombardia che così non obbligherà gli arancioni a intraprendere una raccolta firme che si prospetta - ad esempio - durissima per Liberi e Uguali di Onorio Rosati. Su quel fronte, intanto, l'accordo non pare assolutamente probabile, e dunque Giorgio Gori avrà un competitor a sinistra. C'è poi la questione relativa ai Radicali. Anche in Lombardia, come al livello nazionale, il gruppo di Emma Bonino stava trattando per farsi aiutare dal Pd a raccogliere le firme. In alternativa l'approdo sarebbe stato appunto la lista della Cremonesi, che però ha sicuramente alcune criticità. Ultima piccola notazione: oggi alle 17 chiude il protocollo per la nascita di nuovi gruppi consiliari. Dopodiché l'iter sarà chiuso, e per tutti gli altri scatterà la raccolta firme.



