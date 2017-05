Ecco il manifesto compatta-Regione. Maroni reagisce a Salvini così..



"Costituiremo un comitato unitario per il referendum non appena avro' firmato il decreto di indizione, il 29 maggio. Ho incaricato il consigliere Stefano Bruno Galli di stilare il manifesto dell'autonomia della Regione per promuovere il referendum del 22 ottobre". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questa mattina, conversando con la stampa a margine dei lavori del Consiglio regionale. Del comitato faranno parte tutte le forze politiche che hanno votato a favore della consultazione, ha spiegato Maroni.



"Io faro' la campagna istituzionale come governatore dicendo ai Lombardi di andare a votare - ha precisato - ovviamente chi ha votato a favore dira' a propria volta di votare si'". Non e' il referendum di Maroni, ne' di un partito politico, ha sottolineato Maroni: "e' il referendum della Regione Lombardia e tutti quelli che hanno votato a favore per me possono far parte del comitato" ha concluso.