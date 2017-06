Ecco il primo treno merci Italia-Cina. Parte da Pavia. “Presto saranno molti"

Un treno merci diretto Cina-Italia-Cina: l'accordo è stato firmato e vede protagonista il Polo logistico integrato di Mortara, nel Pavese, che costituirà il capolinea ad Occidente di una rotta da 10.800 chilometri, con partenza a Chengdu e smistamento a Varsavia e tempo di percorrenza di 17-19 giorni. Il primo convoglio dovrebbe partire a settembre, prevista inizialmente una coppia di treni settimanale, con l'obiettivo di arrivare a tre nel 2018 e ad ulteriori collegamenti con Shangai e Pechino. Per la società cinese Changjiu Logistics, che ha siglato l'accordo con il Polo di Mortara, il ricorso alla ferrovia consentirà un risparmio di due terzi del tempo rispetto al trasporto via nave e costi ridotti a un quarto rispetto a trasporto aereo. Una occasione per l'export cinese interessato al mercato italiano ed europeo ma anche per l'export italiano nel Lontano Oriente.

"Questo e' un accordo estremamente importante in particolare per alcuni settori: moda, arredamento, design, alimentare e automotive. E' un accordo che va verso l'intensificazione dei rapporti tra il nostro territorio e la Repubblica Popolare Cinese che e' una delle strategie perseguite dalla nostra Regione. Si inizia con un treno ma dal 2018 potremmo avere tre o quattro treni merci diretti alla settimana verso la Cina, e' un risultato straordinario". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala.

L'assessore regionale Fabrizio Sala alla firma dell'accordo



"Dal 2 al 5 maggio scorsi - ha precisato Sala - abbiamo realizzato una missione economica proprio a Chengdu, che e' una delle citta' piu' avanzate della Cina e questo segna quanto, per il nostro sistema economico, proprio questa citta' sia strategica".