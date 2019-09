Ecco Milano prima di Milano, la città 700 milioni di anni fa

Lo vedete quel puntino rosa in mezzo all’azzurro? È Milano, prima di Milano. Circa 700 milioni di anni fa, nel periodo glaciale, quando la Terra era ricoperta di ghiaccio e iniziavano a prendere vita i primi organismi unicellulari e le prime forme di alghe, Milano doveva ancora trovare il suo posto tra le placche che stavano sotto la crosta terrestre. Non esisteva. A mostrarcela come (non) era sono stati i ricercatori di Paleomap e l’ex impiegato di Google Ian Webster, che hanno creato la Ancient Earth Map: è una mappa interattiva in cui poter visualizzare i vari luoghi del nostro pianeta nel corso degli ultimi 700 anni.

“Grazie alla geologia abbiamo una tale mole di dati da poter ricostruire dove fosse casa mia 750 milioni di anni fa”, ha raccontato Webster spiegando il progetto. “Ho pensato che tutti dovrebbe poter sbalordirsi come ho fatto io”. È possibile così viaggiare nel tempo, ricostruire i movimenti delle zolle, i loro scontri e la formazione degli attuali continenti. Milano, per esempio, ci ha messo almeno altri 600 milioni di anni a “trovare la terra sotto se stessa”.

Fino a 70 milioni di anni fa, pochi milioni di anni prima della scomparsa dei dinosauri, sotto di lei non c’era alcuna placca. Quello che venne dopo, è un’altra storia.