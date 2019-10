Economia: rapporto Sole 24 Ore, da Lombardia 1/5 di Pil nazionale

La Lombardia e' la prima regione d'Italia per importanza economica, contribuendo a circa un quinto del prodotto interno lordo nazionale: dopo Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud, domani l'appuntamento del Sole 24 Ore con i rapporti locali del venerdi' punta i riflettori proprio sulla Lombardia. Una delle principali caratteristiche del tessuto imprenditoriale lombardo, si legge in un'anticipazione diffusa dal quotidiano economico, e' la capacita' di tenere alta la guardia e scovare, a volte anticipare, tendenze e indirizzi. Va in questa direzione la bikeconomy, a cui il nuovo Rapporto locale del Sole 24 Ore dedica l'apertura. Scoppiata la bici mania sul territorio il sistema produttivo si e' messo in moto. La regione e' ora una fucina di start up, piattaforme e incubatori che ruotano attorno al business delle due ruote. La regione Lombardia registra anche un altro primato: e' leader nell'utilizzo di finanziamenti europei per le piccole e medie imprese. Con il programma europeo Horizon 2020, oltre 700 milioni sono arrivati al territorio: il tasso di innovazione e' altissimo basti pensare che delle 10 mila start up registrate in Italia dall'inizio dell'anno quasi 3 mila sono lombarde. A questo dinamismo contribuisce il Politecnico di Milano che, come spiega il rettore Ferruccio Resta al Rapporto Lombardia del Sole 24 Ore, ha gia' sviluppato oltre 1600 brevetti, gestendo circa 134 milioni di fondi europei.

Orgoglio del Politecnico, che ambisce a entrare tra le prime 100 strutture universitarie al mondo, sono i circa 6 mila studenti stranieri molti dei quali in arrivo dalla Cina con la quale e' stato siglato un accordo di partenariato. Sul fronte delle infrastrutture, il rapporto contiene anche un focus sul piano di rilancio varato dalle Ferrovie del valore di circa 15 miliardi per potenziare la mobilita' nella regione, fare crescere il livello di efficienza tecnologica della rete e migliorare i servizi. C'e' poi un approfondimento sul risiko delle utility della Brianza e sulle prossime mosse di A2A. Ancora, il rapporto pubblica un'inchiesta sui contraccolpi (e i costi) della mancata autonomia promessa dal Governo gialloverde. Innovazione e ricerca caratterizzano il quadrilatero della cosmetica che si sviluppa tra Milano, Bergamo, Crema e la Brianza. Qui poco piu' di 500 aziende fabbricano rossetti, mascara, creme e profumi in licenza e conto terzi per i grandi marchi internazionali del beauty. Oltre la meta' del make up che le donne di tutto il mondo utilizza arriva da qui. Secondo i dati di Cosmetica Italia l'export dei prodotti di bellezza fabbricati in regione ha toccato i 4,8 miliardi di euro, in aumento del 3,5%. Le aziende del quadrilatero registrano fatturati a sei cifre in crescita costante e quote di export che non scendono sotto l'80%.