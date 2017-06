Edilizia popolare, Sala: assegnazioni? Nuovo regolamento, più collaborazione

Fabrizio Sala

"Con la nuova legge e il nuovo regolamento sulle assegnazioni abbiamo voluto dare un indirizzo sociale al nostro assessorato. Dobbiamo fare un gioco di squadra istituzionale con i comuni perche' e' proprio la collaborazione tra le istituzioni a generare risultati vincenti. Solo con il contributo di tutti si riesce a realizzare qualcosa di concreto per la popolazione lombarda". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala che questa mattina a Palazzo Pirelli ha aperto il convegno di Federcasa Lombardia sulle modifiche legislative al nuovo codice degli appalti.



INTERVENTI DI NENCINI, ISACCHINI, SUPERTI E TALLURI - All'incontro sono intervenuti anche il viceministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini, il segretario generale di ANCI Lombardia Pierattilio Superti, il presidente di Federcasa Lombardia Ettore Isacchini oltre al presidente nazionale di Federcasa Luca Talluri.



LEGALITA' MA ANCHE FUNZIONALITA', SERVE CONCRETEZZA - "Oggi la popolazione non ci chiede idee ma fatti concreti. Il fatto che su questo codice si lavori progressivamente e' importante per la sua funzionalita', affinche' abbia risultati concreti. I principi di correttezza, legalita' e trasparenza sono fondamentali certo ma anche il principio di funzionalita' e' importante perche' oggi non ci confrontiamo solo con i Paesi europei ma, in epoca di globalizzazione, con tutto il mondo. Oggi serve soprattutto concretezza", ha detto ancora il vicepresidente Sala.