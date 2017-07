Educazione finanziaria: Alfio Bardolla Training group debutta in Borsa

Alfio Bardolla

La prima società di formazione debutta in Borsa: la Alfio Bardolla Training Group S.p.a, azienda leader in Italia nel settore della formazione finanziaria, si quota su AIM, Mercato Alternativo del Capitale, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

Alfio Bardolla Training Group spa rende infatti noto che ha avviato il collocamento delle azioni, volto a costituire il flottante necessario per procedere all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). ABTG è stata fondata ed è gestita da Alfio Bardolla, imprenditore, Financial Coach e Autore di best-seller della finanza personale con 6 libri editi da Sperling&Kupfer e Gribaudo.

ABTG, tra i principali operatori in Italia nel settore della formazione finanziaria personale organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, trading finanziario e creazione e sviluppo del business. L’offerta formativa è completata dai libri e contenuti multimediali.



L’attività di formazione è suddivisa in quattro aree:

1) Psicologia del denaro: i corsi di formazione sono volti a fornire alla propria clientela gli strumenti necessari per un’opportuna gestione del proprio patrimonio, nonché principi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi di successo dei partecipanti. In tale contesto il corso di psicologia del denaro mira ad aiutare i partecipanti a modificare il loro approccio mentale con il denaro

2) Investimenti immobiliari: il percorso di formazione nel settore degli investimenti immobiliari è finalizzato a fornire le strategie adeguate per investire nel settore immobiliare

3) Trading finanziario: l’obiettivo dei corsi è di illustrare ai partecipanti le strategie per svolgere l’attività di trading e le tecniche per l’attività di gestione e conservazione del proprio capitale

4) Business & azienda: i corsi sono volti a fornire ai partecipanti le informazioninecessarie per comprendere i diversi fattori che possono influenzare la gestione delle aziende nonché sviluppare le competenze per lo sviluppo e la crescita della propria impresa.

Il Collocamento Privato ha avuto inizio il 30 giugno 2017 e terminerà il 17 luglio 2017 salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.alfiobardolla.com. La società ha individuato un prezzo di sottoscrizione pari a euro 4,14. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle Azioni sarà reso noto mediante comunicato pubblicato sul sito internet della società.