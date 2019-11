Eicma, in Fiera l'edizione dei record. Dall'Orto: "Primi al mondo". VIDEO

Eicma, in Fiera l'edizione dei record. Dall'Orto: "Primi al mondo"

Un “Moto Rivoluzionario” globale, guidato da 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi, è pronto a travolgere pacificamente Milano. L’Edizione numero 77 di Eicma, Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, ha aperto i battenti oggi. All'inaugurazione il presidente di Eicma spa Andrea Dall'Orto ha spiegato perchè si tratta di una edizione da record in esclusiva per Affaritaliani.it: "Abbiamo otto padiglioni, due in più dello scorso anno. Con 1800 brand provenienti da 40 Paesi, Eicma è ormai riconosciuta come la fiera più importante del settore al mondo e questo ci rende molto soddisfatti". Grande spazio riservato anche al futuro - elettrico e sostenibile - della mobilità su due ruote.



A condurre l’appuntamento del taglio del nastro Diletta Leotta, con gli interventi istituzionali, oltre che di Dell'Orto, del Viceministro al MISE Stefano Buffagni, del Vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, dell’Assessore al Bilancio e Demanio del Comune di Milano Roberto Tasca e del vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli. QUI LA VIDEO INTERVISTA A STEFANO BUFFAGNI.

“Il futuro delle due ruote inizia oggi ed è un moto rivoluzionario”. Così Dell'Orto, presidente nel discorso inaugurale. Con una cerimonia contraddistinta dalle scenografie digitali e i video immersivi realizzati dal creativo internazionale Gianluca Falletta, si è alzato stamane il sipario sul più importante evento espositivo per l’industria delle due ruote. Sono infatti più di 1800 i brand, provenienti da 43 Paesi, che quest’anno hanno scelto EICMA per mettere in mostra tutte le loro novità in ben otto padiglioni del quartiere fieristico disegnato dall’architetto Massimiliano Fuksas, due in più rispetto all’edizione 2018. “Un successo – ha sottolineato Dell’Orto durante l’evento inaugurale condotto da Diletta Leotta – frutto di un lavoro accurato e di una serie di azioni strategiche, che ci hanno permesso nel tempo di passare dall’essere una fiera ad affermarci come evento espositivo internazionale imprescindibile per il settore”. Solo negli ultimi 15 anni, EICMA ha infatti accolto a Rho Fiera più di 10 milioni di visitatori e ha occupato oltre tre milioni di metri quadrati lordi con gli stand degli espositori e le proposte di intrattenimento racing ed edutainment delle aree esterne. E a crescere costantemente non sono solo i numeri, “ma – ha aggiunto il Presidente di EICMA – anche il valore istituzionale del nostro appuntamento, l’attenzione dei media, la sua attrattività globale e l'inclinazione a vivere anche oltre i padiglioni e oltre i giorni dell’esposizione”.

E-BIKE E PISTA DI TEST RIDE, TUTTE LE NOVITÀ DEL MONDO DELLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

Oltre alle novità che riguardano la mobilità a pedalata elettrica presenti in tutto il perimetro espositivo, all’universo E-Bike è dedicata quest’anno un’area ancora più grande rispetto all’edizione precedente con la presenza dei principali protagonisti dell’industria di riferimento (Padiglione 22). Spinto anche dai successi di mercato, l’universo E-Bike trova in questo spazio una vetrina internazionale, dove è possibile vedere tutti gli ultimi modelli prodotti delle aziende italiane ed internazionali.

Per i visitatori che vogliono fare anche un’esperienza più diretta delle E-Bike, al Padiglione 18 sarà allestita un’area di test ride coperta. Un’occasione inedita per scoprirne le potenzialità attraverso un tracciato che si sviluppa per oltre 200 metri. La pista di test presenterà infatti alcuni ostacoli per testare, ad esempio, le prerogative tecniche di arrampicata e accelerazione tipiche delle MTB a pedalata assistita.

AREA STAR UP E INNOVATION, OPPORTUNITÀ UNICA PER I GIOVANI

Spazio alla creatività, all’innovazione e ai giovani imprenditori. L’area Start Up e Innovation è una finestra sul futuro della mobilità. EICMA offre un’opportunità unica alle realtà nascenti che si affacciano al mondo delle due ruote. Questo spazio, con la sua formula ormai consolidata, rappresenta la scommessa di EICMA sui giovani, dove startupper da tutto il mondo presentano al grande pubblico e agli operatori idee, soluzioni e prototipi. Padiglione 11.

TEMPORARY BIKERS SHOP

Torna per il sesto anno consecutivo il Temporary Bikers Shop, l’esclusivo spazio commerciale dedicato ai motociclisti. In quest’area è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. L’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote si trova al Padiglione 9.

RIDEMOOD, IL CUORE DI EICMA BATTE ANCHE IN CITTÀ

RIDEMOOD è lo spirito di EICMA che vive in città e sul territorio: un contenitore di eventi, collaborazioni e iniziative che contaminano Milano durante l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo. Il cuore dell’evento espositivo più atteso al mondo per gli appassionati e l’industria di riferimento batte per le strade del capoluogo lombardo nei sui quartieri più vivi e significativi.

Oltre le moto, oltre le biciclette, i padiglioni e gli stand, RIDEMOOD è divertimento e lifestyle. Un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti coordinato da EICMA, che racconta l’anima e l’attitudine dell’universo a due ruote. Immancabile infine l’ormai storica collaborazione con la Rinascente di Milano e le iniziative legate al suo spettacolare “Love to Ride”. Il programma completo sarà presto disponibile su eicma.it.

I BIGLIETTI, ANCHE ONLINE SUL SITO DI EICMA

Per il secondo anno consecutivo i visitatori possono entrare in possesso del proprio titolo d’ingresso direttamente dal rinnovato sito web dell’evento espositivo eicma.it a un prezzo di 19 euro. L’opzione di acquisto è disponibile sul sito web di EICMA oppure cliccando su "Acquista ora" direttamente dalla pagina Facebook ufficiale della manifestazione o sul profilo Instagram. Alle tariffe indicate sono aggiunti 1,50 euro di commissioni fisse per un prezzo finale chiuso e trasparente.

Il costo del biglietto acquistato direttamente in fiera è invece di euro 23. L’unico altro canale ufficiale di vendita on line autorizzato è Ticketone.it.

GLI ORARI

Gli orari di apertura 2019. STAMPA: martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 18.30; mercoledì 6 novembre dalle 9.00 alle 18.30. OPERATORI: martedì 5 novembre dalle 12 alle 18.30; mercoledì 6 novembre dalle 9.00 alle 18.30. PUBBLICO: giovedì 7 novembre dalle 9.30 alle 18.30; venerdì 8 novembre dalle 9.30 alle 22.00, con accesso gratuito al pubblico femminile; sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 18.30; domenica 10 novembre dalle 9.30 alle 18.30.

LE MOTO PARCHEGGIANO GRATIS

Per chi raggiunge il quartiere espositivo in moto, EICMA offre un servizio di parcheggio coperto gratuito (PM1 – Porta Ovest del comprensorio fieristico).