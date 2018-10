Elca, a Milano dal 4 al 7 ottobre il manifesto delle imprese green

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Da Milano parte “Green will save the World”, il manifesto che professionisti, architetti paesaggisti, designer, manager di aziende verdi e imprenditori lanceranno dal 4 al 7 ottobre prossimi all’interno dell’assemblea internazionale promossa da Elca (European Landscape Contractors Association) e organizzata in Italia da Asso.Impre.Di.A., l’associazione nazionale che raggruppa le più importanti imprese italiane per la difesa e la tutela ambientale, associazione di categoria che copre il 90% del mercato italiano. Delegati da tutta Europa, ma anche dal lontano Giappone, si ritroveranno a Milano per lanciare nuovi input su come ripensare le città, le loro periferie, le aree rurali focalizzando l’attenzione sul tema della “green city” e sul concetto di sostenibilità affinché le politiche ambientali possano concretamente influire su economia, società e ambiente. Il 4 ottobre a Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61) dalle 9 alle 13 l’assemblea internazionale sarà guidata da Emmanuel Mony, presidente di Elca che alle 11, assieme a Gianluca Bartolini, presidente di Asso.Impre.Di.A., incontrerà i giornalisti durante una conferenza stampa. In occasione dell’evento sarà lanciato il premio dedicato proprio ai giornalisti che si sono distinti in articoli di denuncia o inchieste su tematiche ambientali. Per questa prima edizione il premio sarà assegnato alla giornalista e inviata Rai Francesca Ghidini e sarà consegnato da Carlo Verna, presidente nazionale Ordine dei Giornalisti. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, il convegno di approfondimento dal tema: “Ridisegnare il paesaggio: tecnologie ambientali tra ripristino e riqualificazione urbana ed extraurbana” con la presenza di numerosi relatori ed esperti tra cui il premio Nobel, Riccardo Valentini, docente all’Università della Tuscia che parlerà delle smart technologies per il monitoraggio del verde urbano. Le conclusioni sono affidate a Riccardo Rifici, coordinatore delle attività riguardanti la definizione dei criteri ambientali del Ministero dell’Ambiente. Fino al 7 ottobre sono previste professional excursion a Milano (CityLife, Idroscalo, Parco Sempione) e Torino (Giardini della Reggia di Veneria) durante le quali i delegati avranno modo di analizzare e studiare da vicino l’operosità tutta “made in Italy” nella gestione e tutela delle grandi aree verdi. «Per il 2018 Elca ha individuato l’Italia per la propria assemblea internazionale che accende i riflettori su tematiche di grande rilievo legate al paesaggio, al verde, all’ambiente – dichiara Gianluca Bartolini, presidente di Assoimpredia – Il meeting diventa l’occasione per puntare l’attenzione sulle tematiche ambientali immaginando comuni intenti da porre in essere sia come organismi privati che come enti pubblici. Ispirandoci a Dostoevskij, abbiamo intitolato il meeting 2018 “Green will save the World”, divenendo il “verde” sinonimo di “bellezza”, proprio come nella frase originale, ma anche di uno slancio ideale verso un cambiamento reale che punti al miglioramento dell’ambiente che ci circonda e, quindi, della qualità della vita. Convinti che la bellezza, attraverso il verde, salverà il mondo».