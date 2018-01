Elezioni 2018, +Europa in Lombardia con Emma Bonino e Mina Welby

Elezioni 2018, +Europa in Lombardia con Emma Bonino



In Lombardia la lista +Europa con Emma Bonino schiera al Senato in uno dei collegi plurinominali l'avvocato Massimo Rossi, legale di Marco Cappato nel processo milanese sul suicidio assistito in Svizzera di Fabiano Antoniani, la collega Filomena Gallo e Mina Welby dell'associazione Luca Coscioni. Nel collegio plurinominale Milano 1 il candidato è Bruno Tabacci. Per quanto riguarda la Camera, invece, nel collegi plurinominali lombardi è stato schierato l'attività Lgbt, Yuri Guaiana, oltre al deputato uscente Andrea Mazziotti di Celso e alla presidente dei Radicali Italiani, Antonella Soldo.