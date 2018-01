Elezioni 2018, FdI: il ritorno di La Russa. Ok Frassinetti, ko i giovani

Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Paola Frassinetti

di Fabio Massa

Tutti di lunghissimo corso. Pare proprio che in Fratelli d'Italia, nella composizione delle liste, i mal di pancia siano all'ordine del giorno. Nella fattispecie, per i giovani di FdI che avrebbero voluto avere una possibilità dopo anni di militanza e che invece si troveranno di fatto scornati. O inghiottiti dalla "Pitonessa", quella Daniela Santanché contro la quale una parte del partito sta levando le barricate (fondamentalmente perché leva un posto dopo essere appena rientrata dopo la sua trasferta forzista). Solite storie da formazione delle liste, si potrà dire. In effetti sono i soliti veleni, presenti un po' ovunque. Addirittura in Forza Italia, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, Silvio Berlusconi avrebbe bloccato l'intera lista uninominale alla Camera perché ci sono dissidi insanabili tra correnti sul territorio. Anche se un risultato l'uomo di Arcore pare averlo raggiunto: gli europarlamentari che pensavano di trasferirsi nella Capitale rimarranno delusi. Tutti, nessuno escluso.

Tornando a Fratelli d'Italia, lo schema pare essere raggiunto. I due che sono stati umiliati sono Carlo Fidanza e Marco Osnato. Anche perché dovrebbe arrivare da Roma - pare - la candidatura di una vip con un cognome assai pesante. Tra i sicuri ci sono appunto la vip in questione, Ignazio La Russa, Daniela Santanché, Paola Frassinetti e Butti di Lecco. Nel dettaglio, per il Senato pare che Ignazio La Russa si candiderà in tutti e tre i collegi, mentre i secondi posti (parità di genere) saranno di Daniela Santanché. In questo modo i due posti sicuri saranno occupati. Se scatterà un terzo senatore, questo sarà sicuramente uno esterno al territorio.

Per la Camera, invece, in Lombardia 1 dovrebbe essere candidato Carlo Fidanza, in Lombardia 2 Alessio Butti, in Lombardia 3 Viviana Beccalossi, anche se correrà in Regione e alcuni parlano di rapporti non idilliaci con la Meloni. La Beccalossi dovrebbe anche avere il secondo posto dietro a Butti in Lombardia 2. In Lombardia 4 invece ci sarà Paola Frassinetti. Di fatto, i sicuri saranno Butti e Frassinetti. Per la Regione si candidano Riccardo De Corato, Franco Lucente, Romano La Russa, Vera Cacucci, Fabio Raimondo. Di questi si "spartiranno" i due posti De Corato e La Russa. Il primo entrerà - stante il fatto che la gara è sulle preferenze - in consiglio. Il secondo, in caso di vittoria di Fontana, in giunta.

