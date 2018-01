Elezioni 2018, Fi in Lombardia: Giusy Versace, Galliani, Ronzulli

Elezioni 2018, Forza Italia in Lombardia: Giusy Versace, Galliani, Ronzulli



L'atleta paraolimpica Giusy Versace e' stata confermata come capolista per Forza Italia nel plurinominale alla Camera a Varese. Oltre alla conferma di Gelmini e la new entry Adriano Galliani, saranno candidati per FI in Lombardia Paolo Romani, capolista nel plurinominale al Senato a Milano, e Michela Vittoria Brambilla nel collegio uninominale di Abbiategrasso, alla Camera. Nelle liste presente anche l'assistente di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, capolista al Senato, nella circoscrizione Brescia-Bergamo