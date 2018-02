Elezioni 2018, Gelmini: "Campagna con Berlusconi? Speriamo..."

Elezioni 2018, Gelmini: "Fine campagna con Berlusconi a Milano? Speriamo..."

Gli eventi della campagna elettorale con Silvio Berlusconi presente sono "piu' un auspicio che una certezza", anche se lui ha "sempre dato spazio a Milano". Lo ha detto Maria Stella Gelmini oggi rispondendo ai giornalisti durante al conferenza stampa di presentazione dei candidati azzurri alle Politiche e alle Regionali. La coordinatrice lombarda di Forza Italia ha garantito che si sta "insistendo" per averlo e che c'e' "la speranza della sua presenza magari alla fine della campagna elettorale". Gelmini ha infatti lanciato una serie di eventi tematici che accompagneranno le ultime 3 settimane di corsa elettorale, a partire dal lavoro: "Il nostro primo punto in agenda perche' quando Berlusconi era al governo la disoccupazione era all'8 per cento, oggi e' al 12" ha spiegato. "Inoltre terremo un confronto con i sindacati sul tema perche' non vogliamo trascurare il rapporto con i corpi intermedi, come metodo di lavoro" ha aggiunto. Gli altri eventi saranno sui temi della sicurezza, "di cui si parlera' in un incontro al Giambellino", e sul ruolo dell'impresa. In conclusione si parlera' di famiglia, lanciando un "patto per la natalita', che non si esaurisce con un bonus bebe'". "Non sara' una campagna soltanto nei talk show ma saremo presenti con i nostri gazebo e il nostro simbolo in tutte le piazze della Lombardia" ha garantito Gelmini