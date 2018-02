Elezioni 2018, Gelmini: "Forza Italia sarà primo partito nazionale"

La rincorsa ad essere il primo partito da parte di Matteo Renzi per il Pd, del Movimento 5 Stelle e di Matteo Salvini per la Lega, fa parte "dei toni della campagna elettorale", ma "si infrange sui numeri, che parlano di un Pd in caduta libera" e di una "coalizione di centrodestra che e' l'unica in grado di raggiungere il 40% e nella quale Forza Italia sara' il primo partito a livello nazionale". Lo ha riaffermato Maria Stella Gelmini, candidata azzurra a Brescia per le elezioni politiche, a margine dell'evento "Le spine della mobilita'" alle Stelline di Milano.