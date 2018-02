Elezioni 2018, i candidati parenti per Regione, Camera e Senato: tutti i nomi

Regione Lombardia

Elezioni 2018, un'affare di famiglia: i parenti in corsa al Pirellone



Le Regionali lombarde? Anche un'affare di famiglia: spulciando i nomi delle liste, emergono diversi casi di parenti, figli, nipoti, mogli di esponenti politici che tentano la scalata al Pirellone. Il caso più noto, siamo in casa Fratelli d'Italia. è quello di Romano La Russa, non certo di primo pelo, fratello dell'ex ministro Ignazio La Russa. Come riporta Repubblica, c'è però, per Noi con l'Italia, anche Filippo Boscagli, figlio di Giulio, a sua volta cognato di Roberto Formigoni. Nella lista Civica popolare di Beatrice Lorenzin c'è, come noto, l'ex braccio destro di Formigoni Paolo Alli, ma candidata è anche la sorella Patrizia Alli, in corsa sia a Milano che a Varese. Sul fronte Lega, ecco Sara Fumagalli, ex moglie di Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia.

Cognomi noti anche per Camera e Senato



Discorso simile si può fare guardando alle liste di Camera e Senato. Ancora Fratelli d'Italia, con Lucrezia Mantovani, figlia dell'ex vicepresidente del consiglio lombardo Mario Mantovani. Forza Italia candida invece Federico Romani, figlio dell'ex ministro Paolo Romani. Per gli azzurri compare anche Paola Romeo, figlia del sindaco di Limbiate Antonio Romeo. Per Liberi e Uguali, ecco per la Camera Roberto Escobar, fratello del direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar.