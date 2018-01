Matteo Salvini, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Giulia Bongiorno

Elezioni 2018, Lega in Lombardia con Salvini, Bossi, Calderoli, Bongiorno



Elezioni 2018: la Lega schiera Matteo Salvini capolista del Senato a Milano, con Umberto Bossi a Varese-Como-Lecco, Roberto Calderoli a Bergamo-Brescia e Giulia Bongiorno in Brianza. Capolista per la Camera a Varese Giancarlo Giorgetti, con Alessandro Morelli a Milano. Tra le novità, Toni Iwobi, bergamasco di origini nigeriane, in corsa per il Senato con Calderoli. Il segretario del partito sardo d'azione Christian Solinas è terzo in lista per il Senato a Milano con Salvini.