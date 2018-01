Elezioni 2018: LeU schiera a Milano la Boldrini. Al Senato il nome è Laforgia

Laura Boldrini e Francesco Laforgia

di Fabio Massa

Boldrini e Laforgia. Saranno questi i capolista LeU, secondo quanto può riferire Affari, in tutti i collegi di Milano (e la Boldrini probabilmente della Lombardia) per Liberi e Uguali. Laura Boldrini, presidente della Camera uscente, sarà quindi il volto simbolo proprio nella città della Lega, che con la Boldrini ha ingaggiato una battaglia durissima con colpi anche sotto la cintola sui social, per quanto riguarda la Camera. Per quanto riguarda Francesco Laforgia, già delegato del Partito Democratico alla gestione della segreteria della città di Milano, già nel gruppo dirigente dem, dopo la divisione rispetto alla candidatura di Gori (che ha fatto dire al suo amico di una vita Pierfrancesco Majorino, l'altra sera alla presentazione della candidatura di Pietro Bussolati, letteralmente: "Non capisco come si fa a battere la destra dividendo la sinistra"), ecco, per Laforgia la sfida sarà in tutti i collegi di Milano del Senato. Sfida difficile per entrambi, se non impossibile. Dei sei collegi, solo due paiono contendibili per il centrosinistra, e in entrambi sarà il Partito Democratico a giocarsela. Probabilmente in zona 1 "cedendo" il passo a Emma Bonino. E nel collegio di porta Venezia a Lia Quartapelle. Comunque, i giochi si fanno da stasera, per massimo 48 ore. Ore frenetiche.

E ore frenetiche sono anche per la raccolta firme che dovrebbe consentire a LeU di partecipare alle regionali. Si respira, a fianco del normale attivismo di partito, anche un'aria di ottimismo: a parte Como e Sondrio, dove manca qualche manciata di firme per arrivare alla soglia stabilita, il resto della Lombardia è già "coperta". La sfida può iniziare.

