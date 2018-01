Beppe Sala

Elezioni 2018, liste Pd: Sala critica Renzi: "Mi aspettavo più equilibrio"



Il sindaco di Milano, Beppe Sala, critica Renzi per la composizione delle liste del Pd. "Mi sarei aspettato piu' rispetto degli equilibri- dice nel corso di una intervista a Radio Popolare- si e' messo una truppa che gli e' molto fedele, se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per se', dove lo portera', chissa'". Questa "e' una nuova scommessa di Renzi- afferma Sala commentando le liste Pd per Camera e Senato- c'e' da sperare per lui e per il Pd che non la perda perche' non ce ne sarebbe una terza". Certo, "era nel suo diritto farlo- continua il sindaco di Milano- rimane il fatto che io faccio una piccola osservazione: e' vero che Renzi e' il segretario del Pd e ha vinto largamente le primarie, e' vero anche che le primarie danno una rappresentazione delle forze all'interno del Pd. Nella composizione delle liste io mi sarei aspettato che si rispettassero un po' piu' gli equilibri e i pesi che sono nati dalle primarie".





Elezioni Politiche 2018 Pd, Beppe Sala: "Il primo punto è la difesa del Partito Democratico"



Invece Renzi "s'e' preso molto. A questo punto dipende da come usciremo la mattina del 5 marzo per capire se questa scommessa la vincera' o meno. Certamente si e' messo una truppa che gli e' molto fedele", dice Sala, e ora "e' difficile capire gli scenari. E' chiaro che se va bene poi mette contenti tutti. Se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per se', dove lo portera', chissa'". Cioe' ha una squadra parlamentare anche per seguire altre strade? "Oggettivamente penso di si', io mi auguro di no perche' credo che il primo punto sia la difesa del Partito Democratico, prima dei suoi protagonisti, prima di tutti noi", conclude il Sindaco di Milano.