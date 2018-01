Elezioni 2018, Meloni candidata a Milano per Fratelli d'Italia

Elezioni 2018, le candidature di Fratelli d'Italia per il Parlamento in Lombardia



Giorgia Meloni si candidera' anche a Milano, al plurinominale, Milano centro. E' quanto emerge dalle liste depositate da Fratelli d'Italia alla corte d'appello di Milano. Ignazio La Russa correra' invece nel collegio uninominale a Rozzano al Senato e nel plurinominale nelle circoscrizioni Lombardia 4, Varese-Lecco-Como e Bergamo-Brescia. A Daniela Santache' e' andato invece, il collegio uninominale di Cremona, per il Senato, e il plurinominale Cremona Mantova Pavia. Mentre Isabella Rauti sara' candidata, sempre al Senato, nel collegio uninominale a Mantova e nel plurinominale a Monza. Correra' in Lombardia anche Guido Crosetto, nel plurinominale della Camera, a Bergamo. Paola Frassinetti e' alla Camera in quattro circoscrizioni lombarde, mentre l'assessore lombardo Viviana Beccalossi e' capolista al plurinominale alla Camera Bergamo-Brescia.