Elezioni 2018, Sala: "Non c'è possibilità di formare nessun governo"



"Se i sondaggi sono veri, ad oggi non c'e' la possibilita' di formare nessun governo. E allora e' naturale che qualcuno vada avanti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa al Teatro alla Scala. A chi chiedeva cosa auspica per le fondazioni liriche dal governo che verra', Sala ha risposto di non essere "cosi' sicuro che ci sara' un nuovo governo". "C'e' anche la possibilita' che l'attuale ministro prosegua nel suo lavoro - ha aggiunto - facendo una sintesi credo che Franceschini abbia mostrato vicinanza a Milano". detto questo, spiega: "Non mi sto augurando nulla, anzi, se mi devo augurare qualcosa e' che si possa immaginare di tornare anche a votare ma non con questa legge elettorale. Sarebbe inconcepibile ridire agli italiani fra sei mesi con lo stesso sistema di tornare a votare".

Gori: "Vittoria dei populisti sarebbe un disastro"



Una vittoria dei partiti populisti alle elezioni politiche "temo che possa essere un disastro per questo Paese, per il livello di inconsistenza e impreparazione di queste forze politiche". Cosi' Giorgio Gori, candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, rispondendo questa mattina a Milano alle domande dei cronisti esteri, che gli chiedevano la sua visione rispetto ad un ipotetico prevalere di forze come il Movimento 5Stelle o la Lega. Questi partiti, a suo avviso, "scommettono sempre di stare all'opposizione, non credo che abbiano vere ambizioni di governo", anche "perche' finche' si sta fuori dal palazzo si puo' urlare, ma poi le cose bisogna saperle fare". "Per il nostro Paese auspico tutt'altro" ha concluso.