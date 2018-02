Elezioni 2018, Sala: "Se Pd trionfa, Renzi premier. Il 30%? Da matti..."

Elezioni 2018, Sala: "Se Pd trionfa, Renzi premier"



"Se fosse un trionfo ha vinto Renzi e va Renzi". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato durante una intervista su La7 alla domanda su chi avrebbe voluto come presidente del Consiglio in caso il Pd dovesse stravincere alle prossime elezioni del 4 marzo. "Se invece ci fosse una situazione in cui serve equilibrio - aggiunge Sala - Gentiloni ha dimostrato di saperlo fare". Detto questo, la possibilita' di ottenere una percentuale molto alta, tipo il 30% per Sala e' roba da "matti". Lui si trova d'accordo con quanto detto da Delrio, e cioe' che arrivare al 25% non sarebbe un cattivo risultato.

Sala: "Expo? Tornassi indietro, rifarei le stesse cose"

"Tornassi indietro rifarei le stesse cose. Anzi qualunque buon manager al mio posto, sotto la spinta dei tempi avrebbe fatto cosi'". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo a Tagada' su La7, commenta l'inchiesta nella quale e' accusato di abuso di ufficio in relazione alla fornitura del verde per Expo. "Sul tema degli alberi decideranno i giudici - dice -. Io ho agito sotto la spinta impellente dei tempi e seguendo le procedure. Quello che ho fatto e' stato approvato dal Consiglio di amministrazione, dall'Anac, dall'avvocatura dello Stato e dalla Procura di Milano. Salvo che poi la Procura generale ha girato le cose".

Politecnico e lingua inglese, Sala: "Da ministro Fedeli follia"



Quando sento il ministro Fedeli che parlando della decisione del Consiglio di Stato che dice di no ai corsi di laurea in inglese, difende quella scelta: e' una follia". Lo dice senza mezzi termini il sindaco di milano Giuseppe sala intervenendo a Tagada' su La7. "Ma perche' dobbiamo continuare a permettere che i nostri ragazzi scappino all'estero per studiare inglese - aggiunge il sindaco - quando abbiamo il Politecnico che e' un'ottima universita'. Gli cancelliamo i corsi in inglese e il ministro dice che e' giusto. Cosi' la nostra universita' pubblica perde una opportunita'".