Elezioni comunali, ecco chi tornerà a votare per ballottaggio del 9 giugno

In occasione delle scorse elezioni del 26 maggio, oltre che per il Parlamento Europeo, in Lombardia si è votato per le amministrative in 990 comuni, di cui 34 sopra i 15 mila abitanti, per i quali viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Dei tre capoluoghi (Bergamo, Pavia e Cremona) in cui si è votato per il Sindaco, solo a Cremona si tornerà alle urne il 9 giugno per il ballottaggio, con il sindaco uscente Gianluca Galimberti, in leggero vantaggio di Salvatore Carlo Malvezzi, sostenuto dal centrodestra.

Ballottaggio anche in alcuni comuni della provincia di Milano, come Paderno Dugnano, dove è avanti il centrodestra, e di Rozzano, dove invece è in vantaggio il centrosinistra. Nella vicina Brianza, a rischio l'amministrazione del centrosinistra a Muggiò (MB), dove il sindaco uscente, Maria Arcangela Fiorito è di poco sotto nei confronti di Pietro Zanantoni del centrodestra. Tra i principali Comuni con più di 15 mila abitanti, nelle restanti province, si andrà al ballottaggio a Dalmine (BG), con il candidato del centrodestra in vantaggio sul sindaco uscente Lorella Alessio di centrosinistra; a Lumezzane (BS) anche in questo caso con il candidato di centrodestra in vantaggio sul sindaco uscente Zani di centrosinistra.