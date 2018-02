Giorgio Gori

Elezioni regionali. Condono, Gori: da Berlusconi sparata elettorale



"Sicuramente mi pare una boutade". Così il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, Giorgio Gori, intervistato a Omnibus, su La7 ha commentato la promessa di Silvio Berlusconi di un nuovo condono edilizio.



"In realta' - ha spiegato Gori - di condoni in passato il centrodestra ne ha fatti diversi, pero' mi pare in questo caso, vista anche la reazione degli alleati di Berlusconi, che si tratti di una sparata, una delle tante di questa campagna elettorale".



Per quanto riguarda la lotta all'abusivismo edilizio, Gori ha poi aggiunto: "Non mi pare che nel programma del Pd e del centrosinistra ci siano demolizioni, c'e' un contrasto all'illegalita' in generale, fra cui quella edilizia".