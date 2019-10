Elezioni Corsico, Saccinto: "A disposizione per un centrodestra unito"

Si scaldano i motori in vista delle elezioni amministrative a Corsico, Comune del sud Milano attualmente retto da un commissario dopo la caduta del sindaco Filippo Errante. E a iniziare a smuovere le acque in casa del centrodestra è Antonio Saccinto, già assessore nella prima fase della passata Amministrazione. Dando appuntamento per una conferenza stampa che si terrà il 21 ottobre alle 15 al Rinaldi Cafè di via Cavour 39 a Corsico, Saccinto spiega: "Sono già passati cinque anni da quando con Fratelli d'Italia abbiamo organizzato "Officina Corsico", laboratorio aperto a tutti e basato sui punti di programma da discutere ed implementare, da lì uscì la coalizione di centrodestra con a capo il candidato sindaco Errante, che diventò in seguito il primo sindaco di Corsico di centrodestra. Poi ovviamente l'impegno di amministrare Corsico, la nostra città è stata trovata in condizioni pietose, non basterebbe un libro intero per annotare tutto quello che era da sistemare. Nella nostra città molto è stato fatto dal primo governo di centrodestra, ma ancora molto, moltissimo, va fatto".

"Da qui - prosegue Saccinto - ovviamente bisogna ripartire, con la giusta ricetta, solo un centrodestra unito può amministrare Corsico, dando risposte certe alla città ed ai suoi cittadini. Io non farei amministrare nemmeno un condominio alle sinistre e 5Stelle, figuratevi la mia città. Per questo ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione con le mie competenze e con la mia passione sia per ricreare e condizioni per un centrodestra unito, forte e vincente, ma anche per fare in modo, come già accaduto a livello nazionale, che tutte le componenti della destra italiana stiano sotto un unico simbolo".