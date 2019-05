Elezioni, i consiglieri e assessori Forza Italia: "Serve cambio coraggioso"

“Ora più che mai, per il nostro partito è necessaria una svolta: idee chiare, una prospettiva credibile, la valorizzazione dei rappresentanti dei territori nelle scelte strategiche locali e nazionali”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali e gli assessori di Forza Italia.

“Durante la campagna elettorale - spiegano i rappresentanti azzurri in Regione Lombardia - abbiamo sostenuto con grande determinazione i nostri candidati sul territorio. Abbiamo abbinato senza indugio la nostra presenza e la nostra faccia al simbolo di Forza Italia e ad un capitale umano, composto da tanti amministratori locali, che deve essere assolutamente valorizzato. Persone che si impegnano per il partito, che dialogano con i cittadini, che si attivano per sostenere i nostri valori costituenti”.

“I risultati delle recenti elezioni, tuttavia, sono inequivocabili - prosegue la nota - e presentano elementi sui quali riflettere e dai quali ripartire con un cambio di passo sostanziale in tempi rapidissimi. Gli alleati del centrodestra crescono nei consensi: la Lega vola e Fratelli d’Italia si rafforza. Il nostro partito, Forza Italia, evidenzia un risultato personale straordinario per Silvio Berlusconi, alcune buone affermazioni territoriali a fronte però di un calo dei voti considerevole sia rispetto alle recenti consultazioni nazionali e regionali, sia nei confronti delle precedenti elezioni europee. Un risultato che non premia i nostri valori e le nostre potenzialità”.

“La ricetta per il rilancio - specificano i rappresentanti azzurri - deve necessariamente prevedere una modifica coraggiosa e decisa dell’organizzazione del partito: un progetto serio, strategico, autorevole, che metta in evidenza ed esalti la vocazione liberale e riformista di Forza Italia. Regole certe e condivise per la scelta dei dirigenti, definite nel lasso di tempo di poche settimane, da un "organismo" che abbia la funzione di dettare la nuova linea, composto oltre che dai dirigenti nazionali, anche da esponenti del territorio: consiglieri regionali, sindaci, rappresentanti delle province e delle aree metropolitane”.

“Forza Italia merita un’azione di modernizzazione strutturale seria e concreta - conclude la nota degli assessori e dei consiglieri azzurri - che sappia rafforzare la collocazione del partito nell’alveo del centrodestra e nel panorama politico nazionale”.