Elezioni, in Lombardia è ballottaggio nelle 4 grandi città



Como, Monza, Lodi, Sesto: nei maggiori comuni tra i 139 lombardi che hanno votato si tornerà alle urne tra due settimane. Flop dei grillini. Affluenza: crollo di circa 9 punti rispetto all'ultima tornata



SI TORNA ALLE URNE - In Lombardia sono stati 139 i comuni chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni, con un crollo dell'affluenza generalizzato e la sfida classica tra centrodestra e centrosinistra. Tre i capoluoghi dove si è votato - Como, Lodi e Monza - e 23 città nell'area metropolitana milanese.



CENTROSINISTRA CONTRO CENTRODESTRA - Nei capoluoghi la sfida torna a essere tra centrosinistra contro centrodestra, con il Movimento 5 Stelle che resta fuori dai ballottaggi anche dove - come a Sesto San Giovanni - sembrava potesse portare a casa un buon risultato, portando scompiglio nella storica roccaforte rossa.



Monza, ballottaggio tra il sindaco uscente Roberto Scanagatti del Pd (al 39,79 %) e il candidato sostenuto dal centrodestra Dario Allevi (al 39,89 %).



A Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia - dove non c'è mai stata una giunta non di centrosinistra dal dopoguerra), la sindaca uscente, la dem Monica Chittò (30,95%) si scontrerà con Roberto Di Stefano (26,22%), il candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, lasciando fuori Gianpaolo Caponi (23,98%).



Como - Dal 2012 vince sempre il candidato di centrodestra e anche questa volta potrebbe confermarsi un risultato il linea con le attese. Al secondo turno vanno infatti il democratico Maurizio Traglio (26,80%) e Mario Landriscina (34,67%) per il centrodestra.



Lodi, ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Carlo Gendarini (30,57%) e Sara Casanova (27,72%), del centrodestra.





