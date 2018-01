Elezioni, le sfide uninominali su Milano. Zanella e Rossello, sorpresa Fi

Federica Zanella

di Fabio Massa

Eccole, dunque, le sfide. In Forza Italia e Lega i nominativi non sono ancora completamente bloccati. Ma ormai sugli uninominali - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - l'accordo è stato definitivamente trovato. A farne le spese saranno, almeno alla Camera, gli aspiranti consiglieri comunali. Non ce ne sarà neppure uno. E pure al Senato, probabilmente, l'unico che correrà sarà Pagliuca (insieme ad Aprea, Musella e Brambilla).

Tornando alla Camera, il collegio 1 di Milano vedrà una sfida inedita tra due che di certo non sono i big assoluti della politica. Quello che sarebbe potuto essere Salvini-Renzi sarà invece Bruno Tabacci per il Partito Democratico (nell'alleanza con i Radicali), Cristina Rossello per Forza Italia. La Rossello, come ha anticipato oggi il Corriere, è l'avvocato della separazione di Berlusconi. Nel collegio 2 a Lia Quartapelle, rientrata in gioco dopo che Maurizio Martina ha rinunciato in un collegio comunque difficile, ci sarà la consigliera comunale leghista Laura Molteni. Nel collegio 3 correrà Alessandro Morelli, capogruppo leghista e fedelissimo di Salvini. Sfiderà quindi Mattia Mor, l'imprenditore renziano ideatore di #hosceltoMilano. Nel collegio 4, a sorpresa, arriva la presidente del Corecom Lombardia, giornalista e candidata alle scorse regionali Federica Zanella: per lei l'avversario è Paolo Cova. Nel collegio 5 ci sarà il leghista Igor Iezzi, già segretario metropolitano del Carroccio: si profila lo scontro con Emilia De Biasi. Infine, nel collegio 6, Guido Della Frera se la vedrà con Matteo Mauri. Secondo i sondaggi i collegi contendibili saranno il collegio 1 e il collegio 2. Ma anche sul quattro pare che ci siano diverse incertezze.

Nota a margine su Liberi e Uguali. Nell'1 schiera Laura Boldrini, nel 2 Alessandro Papale, nel 3 Felice Besostri (avvocato), nel 4 Doris Zaccaria, nel 5 Giuseppina Valeria Luzzi.

