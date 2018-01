Elezioni Lombardia, Berlusconi: "Attendo sondaggi su Fontana e Gelmini"



Silvio Berlusconi ha confermato in una intervista a Radio Capital che la scelta di Forza Italia per il candidato governatore di Regione Lombardia dipende da alcuni sondaggi di cui sono attesi a breve i risultati. L'ex premier ha dichiarato: "Per la Lombardia stiamo valutando la proposta della Lega dell'avvocato Attilio Fontana. Da Sindaco di Varese si e' dimostrato un amministratore valido e apprezzato. Stiamo attendendo i sondaggi sul confronto tra Gori/Fontana o Gelmini/Gori".