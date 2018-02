Regionali Lombardia: Berlusconi, stimo Gori ma ha scelto squadra sbagliata

Elezioni Lombardia: Berlusconi, stimo Gori ma ha scelto squadra sbagliata



"Giorgio Gori e' stato un validissimo collaboratore nelle mie televisioni, e' una persona che stimo e lo dico chiaro, gli voglio bene, mi spiace che abbia scelto la squadra sbagliata". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleLombardia in cui fa il punto sulle elezioni nella regione.



"Io credo che Gori non abbia possibilita' nei numeri - aggiunge - perche' la sinistra si sta mettendo da parte da sola per la sua divisione interna. Succedera' in Lombardia quello che succedera' in Italia, ovvero la sinistra fuori dai giochi, sfida a due tra centrodestra e Cinquestelle".



Quanto alla candidatura di Attilio Fontana per il centrodestra, spiega "prima di lui abbiamo cercato tra gli imprenditori, molti li ho incontrati io e ho cercato di far nascere in loro il dovere che avevo sentito io di lasciare le mie imprese per occuparmi del mio paese, ma non ne ho trovati di imprenditori disponibili. Avevano il timore che poi capitasse loro quello che e' capitato a me. Allora abbiamo cercato un politico che fosse anche un professionista stimato e abbiamo trovato Fontana. Non e' stato facile fargli accettare l'incarico, ma per noi e' il miglior candidato che noi si sia potuti trovare per la regione Lombardia".