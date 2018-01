Elezioni Lombardia, Sgarbi raccoglie le firme: "Ticket con Parisi è vincente"

Elezioni regionali Lombardia 2018, Vittorio Sgarbi raccoglie le firme: "Ticket con Parisi"



Vittorio Sgarbi, fondatore e leader del movimento «Rinascimento», pare intenzionato a concorrere alla carica di presidente alle elezioni regionali in Lombardia, divenute improvvisamente molto più aperte del previsto dopo la rinuncia di Roberto Maroni. «Le sollecitazioni che mi giungono in queste ore dalla base del movimento "Rinascimento" e dagli alleati politici - aveva spiegato già ieri Sgarbi - m'impongono di valutare questa prospettiva. La Lombardia è oggi la regione simbolo di una Italia che produce e crea ricchezza: qui è già in atto un modello di "Rinascimento", anche se per le arti e la cultura c'è ancora molto da fare. E' una proposta, quindi, alla quale guardo con particolare interesse». Vittorio Sgarbi attualmente è assessore regionale dei beni culturali della Regione siciliana.

Oggi il progetto si delinea con maggiore chiarezza: "Ridicola la candidatura di Maria Stella Gelmini, inconsistente quella di Attilio Fontana, pallidissima quella di Giorgio Gori, personalita' evanescenti. Altissimo e' il rischio che vincano i cinque stelle che difficilmente avrannno un candidato meno rappresentativo di quegli ectoplasmi". Vittorio Sgarbi annuncia così l'avvio della raccolta di firme per la sua candidatura al Pirellone "allargando l'offerta alternativa a Stefano Parisi, gia' candidato sindaco a Milano con ottimi risultati, sul modello siciliano Musumeci-Armao". Per Sgarbi "Occorre superare gli schemi obbligatori delle consuete alleanze, e di candidati gia' sperimentati in fallimentari esperienze amministrative e di governo. Dobbiamo candidare figure nuove e personalita' competenti. Sgarbi-Parisi e' il ticket vincente", conclude Sgarbi.