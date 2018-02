Elezioni, Lupi: Se ci annullano lista rischiamo di mancare 3%



"E' clamoroso. Stiamo parlando di elezioni. Rischiano i candidati, ma è più probabile che ci annullino la nostra lista. Sono sicuro che non succederà. Ma fosse così rischiamo di non arrivare al 3 per cento. È La Lombardia, questa, mica il Molise". Così Maurizio Lupi di Noi con l'Italia in un'intervista al Corriere della Sera. "Se ci danno torto succede un casino tale che non voglio neanche pensarci", spiega parlando del ricorso in Cassazione.



Questa la ricostruzione: "Il magistrato della corte d'Appello della circoscrizione 1 e 4 ha detto che mancava tra gli atti il documento di collegamento alla coalizione di Noi con l'Italia. E quindi mancando questo, avrebbe dovuto essere presentata anche la documentazione dei candidati all'uninominale" ma"non è previsto dal regolamento. È solo Forza Italia che deve presentarlo, per tutta la coalizione". E aggiunge: "Non è colpa di nessuno. La legge è stata rispettata alla parola. Ma le dico di più. Abbiamo chiesto al ministero dell'Interno una spiegazione e ci hanno mandato una lettera in cui si dice che abbiamo ragione - spiega - l'abbiamo girato alla giudice, che ha deciso di non tenerne conto".