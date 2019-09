Elezioni Milano 2021, Fi: "Primarie a centrodestra". Lega tiepida

Forza Italia avvia le manovre in casa centrodestra in vista delle elezioni comunali di Milano che si terranno nel 2021. Il capogruppo in Regione e consigliere comunale Gianluca Comazzi invoca un candidato di "alto profilo" e l'unità del centrodestra stesso. E dichiara: "Inutile nasconderci che Beppe Sala gode ancora di un forte consenso popolare, specialmente nel centro storico e presso il ceto produttivo. La sfida che ci aspetta sara' tutta in salita. Il centrodestra dovra' presentarsi unito e compatto, senza inutili protagonismi da parte di qualcuno. Inoltre un altro punto fondamentale sara' l'individuazione del candidato sindaco. Occorre una figura di alto profilo, riconoscibile e capace di esaltare il carattere internazionale di Milano. Una persona attrattiva anche per la societa' civile, capace di coinvolgere gli elettori moderati: saranno loro a spostare l'ago della bilancia nel 2021". Il sindaco Giuseppe Sala "va contrastato a partire dalle sue tante promesse mancate: periferie ridotte a polveriere, degrado diffuso, tasse sempre piu' alte".

Contestualmente il leghista Paolo Guido Bassi , presidente del municipio 4, ha scritto ieri su facebook: "Milano è la sfida più difficile, ma anche più affascinante. La nostra città è da sempre un “laboratorio’’ che anticipa ciò che poi prende corpo in tutto ilPaese. Il teatro ideale dove proporre un nuovo paradigma, che valorizzi le nostre radici, ma sia contemporaneo e innovativo. Riproporre gli schemi del passato o, peggio, scimmiottare le liturgie dei nostri avversari, temo, non ci porterebbe molto lontano..." Un'allusione alla possibilità di primarie.