Elezioni, Peluffo: "Bergamo straordinaria vittoria per il Pd"

E' una "straordinaria vittoria" per il Partito Democratico lombardo quella di Bergamo, dove Giorgio Gori vince e viene riconfermato sindaco "battendo anche la cabala, perche', da quando esiste l'elezione diretta del primo cittadino nessuno era mai stato rieletto una seconda volta": a spiegarlo e' Vinicio Peluffo, segretario del Pd in Lombardia, questa mattina durante una conferenza stampa di commento all'esito del voto per le Comunali dell'altroieri.

Resta l'amaro in bocca per "l'occasione persa" Pavia, dove il centrosinistra si e' presentato diviso tra l'uscente Massimo Depaoli e la candidata sostenuta dal Pd Ilaria Cristiani, lasciando il campo al leghista Fabrizio Fracassi: "C'e' stato un anno e mezzo di incomprensioni e non c'erano le condizioni per creare un percorso insieme al sindaco uscente" che non ha nemmeno rinnovato la tessera, ha spiegato Peluffo. Complessivamente pero', i dem lombardi sono soddisfatti perche' "e' stato dimostrato che c'e' una capacita' competitiva del Partito" anche e soprattutto sui territori: "A Lodi 25 comuni vanno a noi e 22 al centrodestra, mentre a Milano ne prendiamo 31 mentre ne lasciamo al centrodestra 23, 9 alle civiche" ha illustrato il segretario regionale.

Dunque il saldo per il centrosinistra e' positivo "con un 15% in piu' di amministrazioni rispetto all'ultima tornata". Si conferma il maggiore successo dei dem nelle citta' e la profonda distanza invece nei piccoli centri: "Un dato su cui riflettere" secondo il capogruppo Pd in Regione, Fabio Pizzul, che aggiunge: "A dispetto di quanto si poteva pensare, quando gli elettori entrano in cabina hanno la capacita' di distinguere i piani e di valorizzare la capacita' delle proposte e delle persone in lista soprattutto a livello locale". Rimangono da conquistare 14 comuni sopra i 15mila abitanti che andranno al ballottaggio: "Tra 15 giorni senza l'influenza delle elezioni Europee, ci si concentrera' sui temi locali e sulle persone e siamo fiduciosi in un esito positivo" ha concluso Peluffo.