Elezioni regionali, Gori: "Grasso? Vorrebbe dire sì all'alleanza"

Lombardia, Gori: "Secondo me Grasso vorrebbe alleanza"

"Secondo me Grasso vorrebbe dirci si'". Giorgio Gori lancia un appello a Pietro Grasso, leader di Leu. E commentando le parole del presidente del Senato, che poco prima ad Agora' aveva detto: "Aspetto l'esito delle riunioni con il Pd sulle elezioni regionali, fosse per me avrei gia' deciso, no?", dice ai microfoni di Radio1: "Io lo interpreto in questo modo: se fosse per lui sarebbe un Si'. Io credo che se l'alleanza e' possibile in Lazio allora lo e' anche in Lombardia, dove da 23 anni governa il centro-destra".

REGIONALI: EMILIANO "LEU SOSTENGA GORI E ZINGARETTI"

"Gli amici di Liberi e Uguali devono dare una mano a GORI e a Zingaretti. Noi il centrosinistra lo dobbiamo salvare proprio nelle Regioni, per poi farlo riprendere dopo le elezioni, sperando che Renzi cambi o che venga sostituito". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ai microfoni di Omnibus, su La7.