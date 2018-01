Regionali Lombardia, Salvini: "Rivolevo Maroni ma non credo a patti segreti"

Elezioni Regionali Lombardia,Salvini: Maroni? Ho dovuto adeguarmi.

"Maroni mi ha detto di avere fatto in Lombardia tutto quello che voleva e poteva. Non ho potuto che prenderne atto. avrei preferito che si ricandidasse. Volevo che si ricandidasse. Però, ne abbiamo parlato tre volte: la prima mi ha detto che stava maturando la decisione, poi me l'ha confermato. Che potevo fare? Le scelte di carattere personale vanno rispettate e non discusse. E così, abbiamo individuato in Attilio Fontana il miglior candidato". Lo afferma il segretario della Lega Nord Matteo Salvini in una intervista al Corriere della Sera.

Elezioni Regionali Lombardia, Salvini: patti segreti tra Maroni e Berlusconi? Non ci credo

C'è un patto segreto tra Maroni e Berlusconi per mettere in difficoltà Salvini? "Queste cose si leggono nei retroscena sui giornali - risponde Salvini -. Io non faccio patti segreti e stranezze, dunque non penso li facciano neanche gli altri". "Fontana è in ampio vantaggio comunque", assicura Salvini difendendo questa scelta rispetto all'alternativa che vedeva candidata Maria Stella Gelmini di Forza Italia. Poi, certo, aggiunge "se qualcuno ha voluto fare approfondimenti, ci sta. Un paio di giorni di riflessione ci possono stare". Dove si candiderà Salvini? "Credo di essere l'unico segretario di partito che non ci ha ancora pensato - conclude - Di certo, mi piacerebbe candidarmi nella mia città, Milano. E poi, sono orgoglioso del fatto che mi hanno chiesto di correre in parecchie realtà del Sud: e credo proprio che ci sarò".