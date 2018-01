Elezioni, Renzi: la campagna elettorale parte da Milano, al centro l'Europa



"Per inserire in una cornice seria e coerente le varie proposte, i singoli punti, occorre partire da quale visione noi abbiamo dell'Europa. Per questo sabato 20 gennaio, a Milano, terremo il primo vero incontro di campagna elettorale. E racconteremo cosa pensiamo dell'Europa, del ruolo da protagonista che l'Italia deve avere a Bruxelles, della necessità di avere più democrazia e più buona politica nelle istituzioni comunitarie.Le proposte che in queste ore il PD sta elaborando partono da qui. Da come l'Italia deve stare in Europa. Poi, a seguire, il programma, i cento punti concreti con i risultati raggiunti e quelli ancora da raggiungere". Lo scrive il segretario Pd Matteo Renzi nella sua enews.

Un appello ai militanti Pd per dare una mano nella campagna elettorale. E' quello che il segretario del Pd Matteo Renzi lancia nella sua e-news. "Questa campagna elettorale - scrive - possiamo vincerla scommettendo sui volontari, sulle persone, sulla rete delle persone organizzate. Nel mare dell'odio e delle fake news la nostra forza sono le persone che ci danno una mano. Che ci credono. Che non si rassegnano al rancore. Che non fuggono di fronte alla verità, ma la cercano costantemente. Per questo non vi chiedo solo una mano, vi chiedo di diventare protagonisti della sfida che ci attende. Diventando volontari ai singoli seggi; registrandovi nella App - Matteo Renzi; fornendo idee e suggerimenti sul programma. Ma soprattutto andando voi casa per casa, impegnandovi voi personalmente. Questa non è la mia campagna elettorale, questa è la nostra campagna elettorale. Conto tanto sull'impegno di ciascuno di voi", conclude.