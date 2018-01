Ema ad Amsterdam, doppio ricorso di Governo e Milano

Ema a Milano: il Pirellone illuminato

Ema ad Amsterdam, il ricorso del Governo italiano



Agenzia europea del farmaco, il Governo italiano ha confermato che l'Avvocatura dello Stato presenterà ricorso presso la Corte di giustizia europea in merito alla assegnazione ad Amsterdam della sede di Ema attraverso una decisione nella sostanza assunta dal Consiglio Europeo. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il ricorso appare doveroso, viene spiegato, in seguito alle notizie apparse circa la sede destinata a ospitare l'Agenzia. Il ricorso chiedera' alla Corte di verificare se la decisione su Amsterdam non sia da considerarsi viziata da informazioni incomplete sulla sede della agenzia.



Anche il Comune di Milano presenta ricorso



Parallelamente anche il Comune di Milano presentera' un ricorso al Tribunale di prima istanza cui puo' rivolgersi chi e' "direttamente coinvolto" da decisioni europee. "E' difficile - ha commentato il sindaco di Milano Beppe Sala - ma io insisto che si deve provare" a far ottenere a Milano la sede di Ema. E anche il Pirellone è tornato ad illuminarsi con la scritta "Ema a Milano".

Gozi: "Atto doveroso del Governo, ma sarà molto difficile"



"Giusto fare ricorso a Bruxelles per la nuova sede Ema a Milano dopo i problemi rilevati su Amsterdam. #agenziafarmaco". Lo ha scritto su Twitter il vice segretario del Partito Democratico Maurizio Martina. "E' un atto doveroso del governo, anche se il caso e' molto difficile". Cosi' il sottosegretario agli Affari Europei, Sandro Gozi, in un'intervista a Il Corriere della Sera commentando il ricordo del governo italiano contro l'assegnazione ad Amsterdam della nuova sede dell'Ema, l'Agenzia del farmaco europea. "Le elezioni non c'entrano nulla. Cosa avremmo dovuto fare? Rinunciare a capire se ci sono tutte le condizioni affinche' l'Agenzia europea del farmaco possa fare il suo lavoro nell'interesse di tutti i cittadini europei solo perche' tra un mese da noi si vota?". Gozi, appena uscito dalla riunione che fino a tarda sera ha limato il ricorso, ha spiegato che "il caso si presta a diverse interpretazioni. Ma e' necessario sapere se quella decisione e' stata in qualche modo sviata da una presentazione della candidatura di Amsterdam che, se le notizie circolate in questi giorni fossero confermate, sarebbe stata fuorviante o quanto meno incompleta". "Non e' una mossa contro l'Olanda - ha aggiunto Gozi - con la quale abbiamo un ottimo rapporto bilaterale. E tanto meno contro l'Unione europea. E' una mossa nell'interesse della salute di tutti i cittadini europei per assicurare la continuita' e il funzionamento ottimale dell'Agenzia. E, certo, anche nell'interesse dell Italia e di Milano".