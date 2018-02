Ema, Assolombarda: "Intervengano governo e Mattarella"

Ema a Milano

Ema: Bonomi (Assolombarda), intervengano governo e Mattarella

"Faccio appello al governo affinche' si faccia sistema per fare tutto il necessario per la contestata assegnazione di Ema". A dirlo, da Verona, dove si sta tenendo un incontro di Confindustria, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. "Occorre tentare ogni strada per ribaltare un esito che si e' rivelato viziato da gravissime violazioni formali", ha aggiunto.

"Tutte le strade possibili devono essere tentate: dalla battaglia politica che l'Italia deve condurre nella maniera piu' ferma contro la ratifica che il Parlamento Europeo e' chiamato a dare alla decisione del Consiglio Ue del 20 novembre scorso, all'impugnativa giudiziale davanti alla Corte del Lussemburgo", ha detto ancora Bonomi, secondo cui "e' il massimo livello istituzionale quello che deve levare la propria voce". "il governo e Gentiloni devono mobilitarsi in una campagna energica con tutte le cancellerie europee", ha spiegato il presidente di Assolombarda, secondo cui "lo stesso Capo dello Stato vorra' e sapra' trovare il modo per essere ascoltato dalle piu' alte autorita' di tutti i Paesi membri della Ue".