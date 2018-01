Ema, De Castro: "Andiamo fino in fondo in Eurocamera per rivedere il verdetto"

Ema a Milano, l'europarlamentare De Castro: "Andiamo sino in fondo"



"Noi andiamo fino in fondo, una decisione cosi' importante sul futuro dell'Unione non poteva essere lasciata alla monetina": si torna a parlare della controversa assegnazione dell'Ema, Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam, avvenuta tramite sorteggio nel confronto finale con l'altra finalista pretendente, ovvero Milano. A fare il punto, interpellato dall'Ansa, è l'europarlamentare Paolo De Castro: "Se Amsterdam non mostrasse un'attenzione tale da rendere veloce e rapido l'adeguamento entro il 2019, questo potrebbe creare qualche problema nella continuita' da assicurare all'agenzia del farmaco e allora si potrebbe aprire una questione, ma dal punto di vista giuridico non c'e' novità".

De Castro commenta la battaglia condotta all'Eurocamera dalle capogruppo delle delegazioni di Pd e Forza Italia, Patrizia Toia ed Elisabetta Gardini: "Il Parlamento europeo e' autorizzato a cambiare la proposta della Commissione in qualunque sua parte. E' ovvio pero' che questo non significa che noi siamo in grado di cambiare la posizione del Consiglio, quest'ultimo dovrebbe cambiare la sua. E' una partita tra Parlamento e Consiglio che alla fine dovra' trovare un'intesa".