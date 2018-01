Ema, il dg: "Amsterdam in ritardo". Sala rilancia l'opzione-Milano

Ema a Milano

Ema, il direttore esecutivo dell'Agenzia Guido Rasi: "Amsterdam non sarà pronta entro il 30 marzo 2019"



Il trasferimento dell'Ema da Londra ad Amsterdam a causa di Brexit, sta creando qualche problema logistico e organizzativo ai vertici e ai dipendenti dell'Agenzia europea del farmaco. Lo dice Guido Rasi, direttore esecutivo dell'agenzia che a novembre fu assegnata alla citta' olandese dopo un sorteggio in cui fu sconfitta sul filo di lana la candidatura di Milano. Rasi, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a L'Aia insieme alle autorita' olandesi, ha sottolineato che l'edificio definitivo in cui il personale dell'Ema si trasferira' non sara' pronto per la data ufficiale di Brexit, ovvero il 30 marzo del 2019, "quindi dovremo prima trasferirci in locali temporanei nella citta' e poi nell'edificio finale. Questo doppio trasferimento ci costringera' a investire piu' risorse - ha aggiunto - prolunghera' la nostra modalita' di 'pianificazione della continuita' operativa', il che significa che ci vorra' piu' tempo per tornare alle nostre normali operazioni".

Sala: "Valutiamo con Gentiloni tutte le possibili iniziative"



Parole che non sono affatto passate inosservate a Milano. il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato su facebook: "Leggo in una nota che, secondo la direzione di Ema, i problemi di Amsterdam ad ospitare la loro nuova sede sono evidenti. Sono in contatto con il Presidente Gentiloni per valutare tutte le possibili iniziative. Sono d'accordo con il presidente Maroni confermiamo che Milano e' in grado di rispettare la tempistica richiesta, sia per la sede che per tutte le condizioni a latere".

Maroni: "Ci hanno presi in giro"



"Ma come, Amsterdam non e' pronta? Ci hanno presi in giro? Sulla salute dei cittadini non si puo' scherzare: cara Commissione UE, riporta Ema a Milano, subito: il Pirellone e' pronto e disponibile". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, commentando le dichiarazioni del direttore di Ema Guido Rasi, secondo il quale l'Olanda starebbe proponendo all'Agenzia una "soluzione non ottimale".

Gori: "Opportuno tornare a valutare Milano"

Così Giorgio Gori, candidato del centrosinistra alle Regionali: "Io credo che se la sede dell'Ema e' stata assegnata con il sorteggio e oggi la citta' estratta non e' in grado di garantire il trasferimento dell'agenzia nei tempi e nei modi richiesti sarebbe opportuno che le istituzioni europee tornassero a valutare la proposta di Milano. I due progetti erano stati considerati a pari merito. Alla luce dei nuovi fatti il dossier di Milano sembra pero' oggi preferibile. Parrebbe dunque logico valutare una diversa assegnazione della sede di Ema, che non potrebbe che premiare Milano."

Lorenzin: "Milano pronta e operativa, porremo questione in Commissione europea"



E sul tema si è espressa via Twitter anche il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin: "Secondo il dg di Ema sede Amsterdam non sara' pronta nei tempi previsti. In piu' la sede transitoria risulta inadeguata. Milano era pronta e operativa, sarebbe stato meglio decidere su elementi tecnici senza affidarsi alla sorte. Dobbiamo porre questione in Commissione Europea". "Amsterdam non e' pronta ad ospitare l'agenzia del farmaco. Il governo riproponga la scelta di Milano. E' importante fare presto nell'interesse dei cittadini europei. #Ema". Lo scrive su twitter la presidente della Camera Laura Boldrini.

Tornando alle dichiarazioni del dg di Ema, Rasi ha aggiunto che "nelle scorse settimane abbiamo avuto ampie discussioni sulla selezione di un edificio temporaneo. Entrambe le parti hanno convenuto che gli edifici inizialmente proposti non erano pienamente adatti allo scopo e che, pertanto, i nostri partner olandesi hanno dovuto trovare un'altra opzione. Cio' ha richiesto piu' tempo del previsto, ma sono lieto che ora abbiamo trovato una soluzione. Tuttavia - prosegue - questa non e' una soluzione ottimale, avremo solo la meta' dello spazio rispetto alla nostra sede attuale a Londra".

L'Ema inoltre, secondo il suo direttore generale, dovra' "anche usare strutture esterne per le riunioni", anche se parte degli incontri scientifici potranno essere ospitati nella struttura temporanea, il che "potrebbe essere meno dirompente per il nostro lavoro". Rasi ha spiegato comunque che la decisione di trasferire l'Ema da Londra ad Amsterdam "e' stata accolta favorevolmente dall'Agenzia e dal suo personale", "in un'indagine condotta lo scorso anno, oltre l'80% dei nostri 900 dipendenti ha dichiarato che sarebbe stato disposto a trasferirsi con l'Agenzia ad Amsterdam".

"Nonostante questo, una cosa e' chiara - conclude il direttore generale dell'agenzia - il trasferimento fisico dell'Ema in un nuovo paese ospitante e' la piu' grande sfida che l'Ema abbia mai dovuto affrontare sin dalla sua istituzione. Spostare una grande organizzazione come l'Ema in una nuova posizione e' un'impresa complessa in qualsiasi circostanza. E' cio' e' reso ancora piu' difficile dall'ambiziosa linea temporale che ci viene data: dovremo essere presenti ad Amsterdam dal primo giorno di Brexit, cioe' entro il 30 marzo 2019